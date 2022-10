Diamo tempo ai Titani di crescere (Di sabato 1 ottobre 2022) Mentre leggerete questo editoriale, stasera a Portile (MO) andrà in scena il primo Show Live della federazione sammarinese AWS. Una promotion che ha avuto un percorso subito in salita, visto che è nata fra la fine del 2019 e l’inizio della Pandemia, che ha bloccato molto di quella che poteva essere la interazione con il pubblico e di show dal vivo. Finora infatti abbiamo visto i wrestler e i match AWS solo attraverso il suo Canale Youtube (e in TV attraverso alcuni canali regionali), ma veDiamo cosa ci ha regalato (e su cosa può migliorare) l’AWS e i suoi Titani. Qualità Video Quando ti trovi a competere con webshow come System o WIVA il Wrestling o Wrestling Megastars, il confronto diventa difficile. La qualità non è stata delle migliori, anche se con i Titani del Wrestling, il miglioramento c’è stato, ma il ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 ottobre 2022) Mentre leggerete questo editoriale, stasera a Portile (MO) andrà in scena il primo Show Live della federazione sammarinese AWS. Una promotion che ha avuto un percorso subito in salita, visto che è nata fra la fine del 2019 e l’inizio della Pandemia, che ha bloccato molto di quella che poteva essere la interazione con il pubblico e di show dal vivo. Finora infatti abbiamo visto i wrestler e i match AWS solo attraverso il suo Canale Youtube (e in TV attraverso alcuni canali regionali), ma vecosa ci ha regalato (e su cosa può migliorare) l’AWS e i suoi. Qualità Video Quando ti trovi a competere con webshow come System o WIVA il Wrestling o Wrestling Megastars, il confronto diventa difficile. La qualità non è stata delle migliori, anche se con idel Wrestling, il miglioramento c’è stato, ma il ...

Zona_Wrestling : Diamo tempo ai Titani di crescere - AdolfoFrancia : @Frendrupismo @alegenoatw Diamo tempo e ci siamo! - robertofunoat : Inspiegabile finale di sessione per Max Verstappen chiamato ai box mentre stava facendo segnare un tempo stellare.… - LAURA61775260 : @panificazione Non e' vero, perche' il Karma e' una puttana che agisce sul lungo termine e la ruota gira per tutti,… - Volpe843Volpe : @matteosalvinimi C'è poco tempo per stare allegri. Cerchiamo di metterci al lavoro quanto prima. Non aspettiamo che… -

Malattie reumatiche, gazebo pieni e cittadini in fila "Insieme possiamo fare prevenzione" (VIDEO) Perché è troppo facile dire 'vi diamo autonomia, ora andate da soli': prima bisogna cercare di ... "Sono invalidanti e creano disabilità, se non prese per tempo. Dobbiamo iniziare dalla prevenzione ... Chiamati a scrivere storie di redenzione sulle pagine del nostro tempo Un invito a 'scrivere storie di redenzione sulle pagine del nostro tempo' è stato rivolto stamane da Papa Francesco nel discorso consegnato ai partecipanti al capitolo ... Non diamo per scontata questa ... Firenze Viola Perché è troppo facile dire 'viautonomia, ora andate da soli': prima bisogna cercare di ... "Sono invalidanti e creano disabilità, se non prese per. Dobbiamo iniziare dalla prevenzione ...Un invito a 'scrivere storie di redenzione sulle pagine del nostro' è stato rivolto stamane da Papa Francesco nel discorso consegnato ai partecipanti al capitolo ... Nonper scontata questa ... BANCHELLI A RFV, Diamo tempo all'attacco. Sottil...