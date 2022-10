Debora Pelamatti | chi è la moglie di Max Pezzali | “Il mio ex mi picchiava | Max mi ha salvata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 ottobre 2022)di Max, ha raccontato ai microfoni del quotidiano “Domani” l’amore malato che lei ha vissuto in prima persona e sulla propria pelle prima di innamorarsi dell’ex leader degli 883. In particolare, prima di convolare a nozze con il cantante, i due sono stati amici per molto tempo.è ladi Max, il cantante che tra gli 883 e la sua successiva carriera solista ha contribuito a fare la storia della musica italiana. Contravvenendo al testo de La Regola dell’amico, i due sono stati per lungo tempo amici e confidenti, prima di innamorarsi e di convolare a nozze Lei, inizialmente, era fidanzata con un uomo che pensava fosse quello della sua vita: “Per il mio compleanno affitta un’intera ...