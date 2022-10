CRO Race 2022, Jonas Vingegaard: “Felice di aver vinto, ma la generale rimane aperta” (Di sabato 1 ottobre 2022) Seconda vittoria consecutiva alla CRO Race 2022 per Jonas Vingegaard che mette così una seria ipoteca sul successo nella classifica generale. Alla prima corsa ufficiale dopo il lungo stop successivo alla vittoria del Tour, il danese sta mettendo la sua impronta su un evento sicuramente minore, ma con una concorrenza di buon livello. Le impressioni di Vingegaard sono state raccolte dal media francese Cyclisme Actu: “Sono davvero Felice di aver vinto la gara oggi. Non so se vincerò la classifica generale domani, non ho molti secondi di vantaggio su Matej Mohoric quindi non inizierò a festeggiare fino alla linea del traguardo di domani. C’è sempre la possibilità di perdere la maglia rossa”. Sono solo 8 i secondi che ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Seconda vittoria consecutiva alla CROperche mette così una seria ipoteca sul successo nella classifica. Alla prima corsa ufficiale dopo il lungo stop successivo alla vittoria del Tour, il danese sta mettendo la sua impronta su un evento sicuramente minore, ma con una concorrenza di buon livello. Le impressioni disono state raccolte dal media francese Cyclisme Actu: “Sono davverodila gara oggi. Non so se vincerò la classificadomani, non ho molti secondi di vantaggio su Matej Mohoric quindi non inizierò a festeggiare fino alla linea del traguardo di domani. C’è sempre la possibilità di perdere la maglia rossa”. Sono solo 8 i secondi che ...

