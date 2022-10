Ciclismo, Tre Valli Varesine 2022: data, orari, diretta tv e streaming (Di sabato 1 ottobre 2022) Martedì 4 ottobre il Gran Trittico Lombardo si chiude con la Tre Valli Varesine 2022, classico appuntamento italiano di fine stagione che anche quest’anno rappresenterà per molti la tappa di avvicinamento ideale al Giro di Lombardia. I 196,3 chilometri da Busto Arsizio a Varese, caratterizzati da un doppio circuito finale, vedranno al via un vero e proprio parterre de roi: sono infatti attesi Tadej Pogacar, Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde, con gli ultimi due che stanno per chiudere le loro straordinarie carriere. Andiamo quindi a scoprire insieme tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. orari, diretta TV E streaming – La partenza della Tre Valli Varesine è fissata per le ore 12:00, con l’arrivo di Via Sacco che invece è stato ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Martedì 4 ottobre il Gran Trittico Lombardo si chiude con la Tre, classico appuntamento italiano di fine stagione che anche quest’anno rappresenterà per molti la tappa di avvicinamento ideale al Giro di Lombardia. I 196,3 chilometri da Busto Arsizio a Varese, caratterizzati da un doppio circuito finale, vedranno al via un vero e proprio parterre de roi: sono infatti attesi Tadej Pogacar, Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde, con gli ultimi due che stanno per chiudere le loro straordinarie carriere. Andiamo quindi a scoprire insieme tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.TV E– La partenza della Treè fissata per le ore 12:00, con l’arrivo di Via Sacco che invece è stato ...

