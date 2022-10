Carmelo Conte: “De Luca vuole candidarsi a segreteria nazionale del Pd, deve andare a casa” (Di sabato 1 ottobre 2022) di Erika Noschese “Pare che De Luca voglia candidarsi alla segreteria nazionale del Pd, insieme ad altri personaggi minori in Italia ma non sanno che sono loro a dover andar via, lasciare spazio ai giovani e a chi oggi ha una visione di futuro”. Parla così l’ex ministro Carmelo Conte, intervenuto ieri alla presentazione di Critica Sociale, la rivista socialista fondata a gennaio del 1891 da Filippo Turati. In un fascicolo di 60 pagine edito da Biblion Edizioni rivive la storia del più antico partito della sinistra italiana, il Psi, del quale quest’anno ricorre il 130esimo della fondazione con un numero speciale presentato ieri mattina.Conte, oggi in città per presentare un numero speciale di Critica sociale all’indomani della sconfitta del centrosinistra e, dunque, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 ottobre 2022) di Erika Noschese “Pare che Devogliaalladel Pd, insieme ad altri personaggi minori in Italia ma non sanno che sono loro a dover andar via, lasciare spazio ai giovani e a chi oggi ha una visione di futuro”. Parla così l’ex ministro, intervenuto ieri alla presentazione di Critica Sociale, la rivista socialista fondata a gennaio del 1891 da Filippo Turati. In un fascicolo di 60 pagine edito da Biblion Edizioni rivive la storia del più antico partito della sinistra italiana, il Psi, del quale quest’anno ricorre il 130esimo della fondazione con un numero speciale presentato ieri mattina., oggi in città per presentare un numero speciale di Critica sociale all’indomani della sconfitta del centrosinistra e, dunque, ...

