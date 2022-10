Calciatore con la gamba amputata, l'ospedale gli regala la maglia firmata da Gonzalez (Di sabato 1 ottobre 2022) L'affetto del San Giovanni di Dio per il ragazzo che è entrato nel cuore di chirurghi, ortopedici e del reparto di intensiva dove è stato per un ... Leggi su lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) L'affetto del San Giovanni di Dio per il ragazzo che è entrato nel cuore di chirurghi, ortopedici e del reparto di intensiva dove è stato per un ...

sscnapoli : ??Kvaratskhelia ha ricevuto il premio @assocalciatori come calciatore del mese di agosto 2022. ?? Khvicha, votato da… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Jack è un calciatore forte con potenza nelle gambe, qualità e personalità. È un ragazzo ambizioso che… - AntoVitiello : #Maldini su #Ibrahimovic: 'Sa che il recupero è difficile, ma deve considerarsi al 100% un calciatore, con l'obiett… - lucam62 : @CuoreIschitano Le partite durano 90 min, non puoi tenere con questo caldo i ritmi del primo tempo dove comunque ha… - IlCarroDiOrigi : la cosa che fa ridere è che kvara per tutto il primo tempo non ha visto palla con djidji, ha segnato nell’unico ist… -