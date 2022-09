“Voglio vincere il titolo di capocannoniere”, la sua squadra lotta per non retrocedere in Serie B! (Di venerdì 30 settembre 2022) Potrebbe sembrare una dichiarazione azzardata, ma non dite ad un attaccante che non può segnare più degli altri. Il pensiero di Mbala Nzola è questo: “Voglio la salvezza ed il titolo di capocannoniere”. Ha parlato così il bomber dello Spezia per La Gazzetta dello Sport, dopo essere partito alla grande in questa Serie A. L’attaccante proveniente dall’Angola ha segnato 3 gol in questo avvio di stagione ed il suo Spezia viaggia in dodicesima posizione ad 8 punti. Nzola si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, parlando anche dei momenti difficili della sua carriera: “Nella scorsa stagione non ero più io, non riuscivo a reagire. Mi chiedevo perché tutti ce l’avessero con me e non vedevo l’ora che finisse la stagione. Mia madre mi ha aiutato molto. Ora lo so: sono tornato”. FOTO: Getty – ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Potrebbe sembrare una dichiarazione azzardata, ma non dite ad un attaccante che non può segnare più degli altri. Il pensiero di Mbala Nzola è questo: “la salvezza ed ildi”. Ha parlato così il bomber dello Spezia per La Gazzetta dello Sport, dopo essere partito alla grande in questaA. L’attaccante proveniente dall’Angola ha segnato 3 gol in questo avvio di stagione ed il suo Spezia viaggia in dodicesima posizione ad 8 punti. Nzola si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, parlando anche dei momenti difficili della sua carriera: “Nella scorsa stagione non ero più io, non riuscivo a reagire. Mi chiedevo perché tutti ce l’avessero con me e non vedevo l’ora che finisse la stagione. Mia madre mi ha aiutato molto. Ora lo so: sono tornato”. FOTO: Getty – ...

