Uomini e Donne shock: “Stava per morire” | Attimi di tensione durante l’esterna (Di venerdì 30 settembre 2022) Rivelazione shock nel corso dell’ultima puntata andata in onda del dating show Uomini e Donne: grande spavento in esterna Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Attimi di alta tensione nello studio di Uomini e Donne nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Al centro dello studio è infatti andato in scena un acceso confronto tra ben tre protagonisti del Trono Over. Nel dettaglio la dama Rosalia ha chiesto di poter parlare con la compagna di percorso Pinuccia alla presenza del cavaliere Alessandro con cui entrambe sono uscite. Rosalia ha lanciato una gravissima accusa a Pinuccia rivelando quanto accaduto durante una cena con il noto cavaliere. Uomini e Donne, esterna ... Leggi su specialmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Rivelazionenel corso dell’ultima puntata andata in onda del dating show: grande spavento in esterna Lo studio di(screenshot Witty)di altanello studio dinel corso dell’ultima puntata andata in onda. Al centro dello studio è infatti andato in scena un acceso confronto tra ben tre protagonisti del Trono Over. Nel dettaglio la dama Rosalia ha chiesto di poter parlare con la compagna di percorso Pinuccia alla presenza del cavaliere Alessandro con cui entrambe sono uscite. Rosalia ha lanciato una gravissima accusa a Pinuccia rivelando quanto accadutouna cena con il noto cavaliere., esterna ...

