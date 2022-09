Un milione per essere come un calciatore dell’Inter: follia per Conte! (Di venerdì 30 settembre 2022) Sembra uno scherzo o una barzelletta, ma è pura verità. Il protagonista di questa vicenda è l’esterno del Tottenham Emerson Royal, ex blaugrana. Conte Emerson Royal Tottenham come si legge da SportMediaset il ragazzo, che percepisce all’anno secondo il contratto che lo lega agli Spurs 4,5 milioni, avrebbe speso ben più di 900 mila euro per ingaggiare un team che possa così renderlo simile ad Hakimi, ex esterno di Conte all’Inter – ora al PSG – a cui l’allenatore è rimasto affezionato. Tecnologie all’avanguardia e professionisti con tanto di report sul calciatore marocchino quando giocava in maglia nerazzurra. Il ragazzo secondo le statistiche da inizio stagione è partito quasi sempre titolare negli 11 di Conte, probabilmente sta cercando di migliorare le sue prestazioni e le sue caratteristiche, provando a essere incisivo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Sembra uno scherzo o una barzelletta, ma è pura verità. Il protagonista di questa vicenda è l’esterno del Tottenham Emerson Royal, ex blaugrana. Conte Emerson Royal Tottenhamsi legge da SportMediaset il ragazzo, che percepisce all’anno secondo il contratto che lo lega agli Spurs 4,5 milioni, avrebbe speso ben più di 900 mila euro per ingaggiare un team che possa così renderlo simile ad Hakimi, ex esterno di Conte all’Inter – ora al PSG – a cui l’allenatore è rimasto affezionato. Tecnologie all’avanguardia e professionisti con tanto di report sulmarocchino quando giocava in maglia nerazzurra. Il ragazzo secondo le statistiche da inizio stagione è partito quasi sempre titolare negli 11 di Conte, probabilmente sta cercando di migliorare le sue prestazioni e le sue caratteristiche, provando aincisivo ...

