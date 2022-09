Taglio alle cassette postali da esterno, Agcom: “L'Italia non le usa più” (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Italia si prepara a una drastica riduzione delle buche delle lettere. Le iconiche caselle rosse che per decenni hanno ornato piazze e vie delle nostre città per spedire lettere e cartoline sono destinate a ridursi di oltre un terzo perché obsolete e poco utilizzate. A stabilirlo è stata l’Autorità garante delle comunicazioni, che nel giro di 24 mesi ha previsto di tagliarle del 38%, portandole dalle attuali 46.500 ad appena 29 mila. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 settembre 2022) L’si prepara a una drastica riduzione delle buche delle lettere. Le iconiche caselle rosse che per decenni hanno ornato piazze e vie delle nostre città per spedire lettere e cartoline sono destinate a ridursi di oltre un terzo perché obsolete e poco utilizzate. A stabilirlo è stata l’Autorità garante delle comunicazioni, che nel giro di 24 mesi ha previsto di tagliarle del 38%, portandole dattuali 46.500 ad appena 29 mila.

