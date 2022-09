Spalletti: «Ndombelé sta crescendo, ci verrà molto comodo» (Di venerdì 30 settembre 2022) Spalletti roan sul Milan-Napoli. Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato di Tanguy Ndombelé. Il centrocampista francese, in prestito dal Tottenham, sta alzando il livello della sua condizione fisica dopo alcune partite in chiaroscuro. I suoi miglioramenti, principalmente dal punto di vista atletico, si erano intravisti già in Champions League, contro i Rangers, quando ha segnato dopo essere subentrato a Zielinski. Spalletti viene interpellato sulla possibilità di schierarlo titolare nella partita di domani contro il Torino. Finora, Ndombelé è partito dal primo minuto contro il Lecce e contro lo Spezia, in un 4-2-3-1. «Ndombelé sta crescendo e ci verrà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022)roan sul Milan-Napoli. Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Lucianoha parlato di Tanguy. Il centrocampista francese, in prestito dal Tottenham, sta alzando il livello della sua condizione fisica dopo alcune partite in chiaroscuro. I suoi miglioramenti, principalmente dal punto di vista atletico, si erano intravisti già in Champions League, contro i Rangers, quando ha segnato dopo essere subentrato a Zielinski.viene interpellato sulla possibilità di schierarlo titolare nella partita di domani contro il Torino. Finora,è partito dal primo minuto contro il Lecce e contro lo Spezia, in un 4-2-3-1. «stae ci...

Commenta per primo Vigilia di Napoli - Torino, in programma domani alle 15 allo Stadio Maradona. L'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, ha presentato la gara in conferenza stampa: INFORTUNI - 'Quando i nostri giocatori vanno in Nazionale li seguiamo giorno per giorno per telefono. A qualcuno ha fatto bene giocare queste ...