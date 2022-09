Spaccio alle case Aler di via Galmozzi | la Polizia Locale | “In 20 mesi 9 arresti e 8 chili di droga”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Bergamo. Dopo l’articolo di Bergamonews, in cui si denunciava la situazione di degradopopolari di via, nel quartiere cittadino del Villaggio degli Sposi, lareplica con i dati dei suoi interventi nella zona. I residenti segnalano il giardino incolto, le perdite d’acqua nel corsello e nei garage, la scarsa manutenzione generale ma soprattutto la poca sicurezza e lodi. Un aspetto, quest’ultimo, ben noto agli agenti di via Coghetti, che intervengono periodicamente nella zona e in poco più di un anno e mezzo hanno sequestrato seie mezzo di hashish, uno e mezzo di coca e circa undicimila euro, oltre ad arrestare nove spacciatori. Il primo risale al gennaio dello scorso anno, con il fermo di un ...

...eletto a propria zona diquella porzione del capoluogo emiliano e non cedevano mai lo stupefacente in altri luoghi, in quanto forti del controllo e monitoraggio del territorio. In base......attornoattività illecite del clan "Bottaro - Attanasio", che per gli inquirenti manteneva il controllo di una rilevante parte del traffico di stupefacenti in diverse piazze didella ...BULLISMO: Ieri mattina a Reggio Emilia, in piazza Prampolini, durante la tradizionale festa della polizia di stato c'è stata la presentazione di ...Cinque tunisini sono stati arrestati dai carabinieri a Bologna con l'accusa di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti: secondo gli inquirenti, avevano messo in piedi un sistema rodato nel quartie ...