Si stacca ponteggio a Chiaia | Borrelli | “Non si sfida la sorte”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo chiesto che la situazione venga al più presto portata alla normalità e che non vi siano neanche i minimi rischi per la pubblici sicurezza”. Così il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio. “Ancora una volta – sottolinea – ci è stato dimostrato quanto siamo impreparati di fronte alle allerte meteo che, come diciamo da tempo, saranno sempre più frequenti e pesanti, e questo è dovuto al surriscaldamento globale a causa dall’inquinamento. Urge un piano per la rimodulazione delle strutture e delle infrastrutture del territorio e soprattutto un cambiamento dello stile di vita e delle produzioni in rispetto dell’ambiente. Questa volta – conclude – non ci sono stati danni ma davvero vogliamore lae rischiare una tragedia?”. L'articolo proviene da ...

Una porzione di ponteggio si è staccata, a causa delle forti raffiche di vento, da uno storico edificio di via Chiaia a Napoli. Il fatto è accaduto ieri sera poco dopo le 21,30. Il ponteggio è però rimasto sospeso senza precipitare al suolo. Non si segnalano danni a cose e a persone. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco.