Schilirò | “Mio licenziamento? Uno choc che ora non mi aspettavo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il? E’ stato unoche non mi, sicuramente non adesso. Me lodopo il palco, convinta sarebbero successe delle cose che non si sono poi verificate, come che la maggior parte delle forze dell’ordine si sarebbe fatta sospendere, che molti italiani sarebbero rimasti a casa e sarei stata vista come il capro espiatorio di tutta questa situazione. Mi sono sempre detta, perderò il lavoro ma almeno il green pass non entrerà mai in vigore: questo era il mio disegno mentale”. A parlare all’Adnkronos è l’ex vicequestore di Roma Alessandra Nunzia, destituita dalla Polizia di Stato in seguito alla sua posizione no Green Pass espressa un anno fa, il 25 settembre 2021, sul palco di piazza San Giovanni. “Mi sono resa conto subito dopo che le cose non ...