“Pierpaolo Pretelli è Mehmet” | plot twist al GF Vip | paragone col fidanzato turco di Gegia e reazione di Giulia Salemi

(Di venerdì 30 settembre 2022) Colpo di scena al GF Vip 7 o, per dirla in versione moderna…! “”: iltra l’ex Vippone e ildiè approdata non solo su Twitter ma anche nello studio del Grande Fratello Vip trovando il commento divertito di. “”:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Giulia Salemi si collega al #gfparty, il simpatico siparietto con Pierpaolo Pretelli #prelemi #gfvip - Romina46837860 : RT @EmJa1115: Ma dai allora votiamo codice da Vinci ?? #prelemi #R101 Pierpaolo Pretelli - Lalla32202665 : RT @alessia23_06: Tutti sintonizzati per il nostro Pierpaolo Pretelli ???????????? #r101 #prelemi - Romina46837860 : RT @Laura84106015: Il mio voto va al codice da Vinci Pierpaolo Pretelli ?????? #r101 #prelemi - Lalla32202665 : RT @Laura84106015: Il mio voto va al codice da Vinci Pierpaolo Pretelli ?????? #r101 #prelemi -

Ricordiamo che la bella influencer è attualmente al timone del Gf Vip Party insieme a: Scopri le ultime news sul Grande Fratello .Grande Fratello vip 7,interviene furioso contro Attilio Romita: c'entra un messaggio su Giulia Salemi Il gioco del Grande Fratello vip 7 in corso diventa sin dagli inizi luogo e motivo di incomprensioni, ...Colpo di scena al GF Vip 7 o, per dirla in versione moderna… plot twist! “Pierpaolo Pretelli è Mehmet”: il paragone tra l’ex Vippone e il fidanzato turco di Gegia è approdata non solo su Twitter ma ...Giulia Salemi cambia stile: nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 7 ha scelto un mini dress con gambe in primo piano e ampia scollatura ...