Pd | Letta delinea congresso | dal nome al simbolo | tutto in discussione

(Adnkronos) – Un congresso in 4 fasi. Aperto a tutti. Non solo agli iscritti Pd. Ma a tutti coloro che si iscriveranno per partecipare al percorso congressuale, modello Agorà democratiche. Sarà un congresso 'costituente' in cui tutto verrà messo in discussione. nome del partito compreso. E che si chiuderà con primarie a due: soltanto due candidati, quelli che avranno ottenuto più consensi nel confronto sulle candidature emerse tra i partecipanti al percorso costituente. Enrico Letta 'anticipa' i contenuti della Direzione di giovedì 6 ottobre in una lunga lettera inviata agli iscritti Pd. Mentre fioccano candidature e lettere-appello per lo scioglimento del Pd, il segretario fissa alcuni punti fermi. ABBIAMO PERSO, MA SIAMO VIVI – "Carissime e carissimi, sono passati pochi giorni dal ...

