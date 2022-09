Milano Area B - Date, divieti, deroghe, multe, Move-In: la guida completa alla Ztl più grande d'Italia (Di venerdì 30 settembre 2022) L'Area B è una zona a traffico limitato nata nel 2019 e oggi controllata da 188 telecamere distribuite su tutti i punti di accesso alla città di Milano. Il divieto di accesso e circolazione va da lunedì a venerdì nella fascia oraria 7.30-19.30 (festivi esclusi). In queste ore migliaia di automobilisti interessati dai divieti cercano informazioni nei siti istituzionali, generando così un traffico di contatti tale da mandare in tilt i portali, comprese le pagine dove inserendo la propria targa si ottengono deroghe e quanto altro occorre per circolare senza incappare nelle sanzioni (la multa per ingresso non autorizzato è di 94,36 euro). In questi giorni è sempre più difficile riuscire ad accedere alle pagine online predisposte dal Comune per chi è a caccia di informazioni. Compresa quella, fondamentale, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 settembre 2022) L'B è una zona a traffico limitato nata nel 2019 e oggi controllata da 188 telecamere distribuite su tutti i punti di accessocittà di. Il divieto di accesso e circolazione va da lunedì a venerdì nella fascia oraria 7.30-19.30 (festivi esclusi). In queste ore migliaia di automobilisti interessati daicercano informazioni nei siti istituzionali, generando così un traffico di contatti tale da mandare in tilt i portali, comprese le pagine dove inserendo la propria targa si ottengonoe quanto altro occorre per circolare senza incappare nelle sanzioni (la multa per ingresso non autorizzato è di 94,36 euro). In questi giorni è sempre più difficile riuscire ad accedere alle pagine online predisposte dal Comune per chi è a caccia di informazioni. Compresa quella, fondamentale, ...

