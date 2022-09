Mafia | Fico | “Si combatte con repressione e cultura”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – “Sono certo che questa mostra contribuirà a ribadire che i valori per i quali questi servitori dello Stato hanno combattuto vanno attuati in ogni legislatura, attraverso l’impegno di tutti per prevenire e contrastare lain tutte le sue manifestazioni”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, all’inaugurazione della mostra fotografica ‘A testa alta’ in collaborazione con l’Ansa e dedicata alle figure di di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Ciò significa – sottolinea– per un verso, sostenere con gli strumenti legislativi adeguati l’azione repressiva di magistratura e forze dell’ordine. Per altro verso, significa rimuovere le condizioni di arretratezza e degradole, sociale ed economico in cui la malavita fiorisce. Soltanto in questo ...