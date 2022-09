“L’infortunio è serio”: Empoli-Milan, l’annuncio in conferenza preoccupa tutti (Di venerdì 30 settembre 2022) Empoli-Milan perde ufficialmente uno dei protagonisti. l’annuncio dell’allenatore gela i tifosi e lascia un po’ di preoccupazione. La Serie A è pronta a ricominciare dopo la pausa per le Nazionali. I club del campionato italiano ritrovano i calciatori impegnati nelle ultime settimane e preparano le sfide del weekend. Tra queste c’è anche Empoli-Milan, gara in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022)perde ufficialmente uno dei protagonisti.dell’allenatore gela i tifosi e lascia un po’ dizione. La Serie A è pronta a ricominciare dopo la pausa per le Nazionali. I club del campionato italiano ritrovano i calciatori impegnati nelle ultime settimane e preparano le sfide del weekend. Tra queste c’è anche, gara in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

becca22cr7 : @MarcoElliottOUT @Zoroback_023 ha avuto un infortunio serio a inizio anno e sha avuto fastidi legati a quello, per… - la_stordita : RT @Peppe_Salines: Vi ricordate quando Lukaku era in dubbio per il derby? Dicano che l'infortunio è più serio del previsto anziché prende… - Peppe_Salines : Vi ricordate quando Lukaku era in dubbio per il derby? Dicano che l'infortunio è più serio del previsto anziché prendere in giro. - sportface2016 : #Atalanta, ansia per #Scalvini: l’infortunio rimediato in U21 potrebbe essere più serio del previsto - chuuyahao : @fallingflowr io dall’agenzia non mi aspetto nulla perché se avesse preso sul serio l’infortunio a quest’ora non avrebbe più il gesso -