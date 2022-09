Lidl non potrà più vendere i suoi coniglietti di cioccolato: “Troppo simili a quelli Lindt, deve distruggere tutti gli esemplari rimasti” (Di venerdì 30 settembre 2022) Lidl non potrà più vendere i coniglietti di Pasqua al cioccolato e dovrà distruggerne le scorte eventualmente presenti nei magazzini. Il motivo? Sono Troppo simili a quelli della Lindt. È la sentenza del Tribunale Federale svizzero (TF), che ha imposto il divieto alla nota catena di supermercati tedesca. “Il coniglio di cioccolato di Lindt & Sprüngli avvolto in un foglio di alluminio (dorato o in un altro colore) può rivendicare la protezione del marchio contro il prodotto concorrente di Lidl. Lidl non può più vendere il suo coniglio a causa del rischio di confusione e deve distruggere tutti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022)nonpiùdi Pasqua ale dovrà distruggerne le scorte eventualmente presenti nei magazzini. Il motivo? Sonodella. È la sentenza del Tribunale Federale svizzero (TF), che ha imposto il divieto alla nota catena di supermercati tedesca. “Il coniglio didi& Sprüngli avvolto in un foglio di alluminio (dorato o in un altro colore) può rivendicare la protezione del marchio contro il prodotto concorrente dinon può piùil suo coniglio a causa del rischio di confusione egli ...

greenMe_it : Lidl non può più vendere i coniglietti di cioccolata (e deve distruggere le scorte): sono “copiati” da quelli Lindt - animanra : @rosikone @ritaHardata Mi stai dicendo che ancora non si sono accorti che i tedeschi lo spritz lo comprano imbottigliato alla Lidl? Lol - sborzu : Ancora non è chiaro che è mera #Propaganda? Il prezzo come la #Lidl... #rincari #bollette… - Mario16604832 : @AuroraFantin @Longleg46974718 Orca… credevo fossero le scarpe della Lidl… ?? (si scherza eeehh, non voglio creare u… - claudiabertanza : @MartaFarasha Potrei accontentarmi, tanto chissenfrega. Più che altro spero di trovarlo, alla LIDL da me non trovo mai nulla. ?? -