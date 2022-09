Inter-Roma, resta un dubbio per Inzaghi: il ballottaggio (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella conferenza stampa di oggi Simone Inzaghi ha parlato della sfida alla Roma, crocevia fondamentale per il campionato dell’Inter. Il tecnico ha sciolto vari dubbi sulla formazione anti Roma, ma resta ancora un punto Interrogativo sull’undici titolare. Il momento di Asllani è finalmente arrivato, visto l’infortunio di Brozovic. Inzaghi l’ha definito: “Una mia scelta, d’accordo con la società”. L’albanese partirà per la prima volta titolare in una sfida delicatissima per l’Inter e per lui: giocarsi le sue carte contro Mourinho, un maestro nel capire avverarsi e partite, potrebbe essere un’arma a doppio taglio. FOTO: Getty – Asllani-debutto-Inter Tuttavia l’ultimo vero dubbio per Simone ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella conferenza stampa di oggi Simoneha parlato della sfida alla, crocevia fondamentale per il campionato dell’. Il tecnico ha sciolto vari dubbi sulla formazione anti, maancora un puntorogativo sull’undici titolare. Il momento di Asllani è finalmente arrivato, visto l’infortunio di Brozovic.l’ha definito: “Una mia scelta, d’accordo con la società”. L’albanese partirà per la prima volta titolare in una sfida delicatissima per l’e per lui: giocarsi le sue carte contro Mourinho, un maestro nel capire avverarsi e partite, potrebbe essere un’arma a doppio taglio. FOTO: Getty – Asllani-debutto-Tuttavia l’ultimo veroper Simone ...

