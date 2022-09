In un mese quasi 100mila contratti a tempo indeterminato in meno (Di venerdì 30 settembre 2022) Il rimbalzo del mercato del lavoro italiano post pandemia si è interrotto. Crisi energetica e inflazione si fanno sentire sull’occupazione, prospettando ulteriori arretramenti in linea con le previsioni al ribasso del Pil. Dopo il calo di luglio (il primo da undici mesi), anche ad agosto prosegue la perdita di posti di lavoro. In un mese, secondo gli ultimi dati Istat, si contano 74mila occupati in meno. Più uomini (-42mila) che donne (-32mila), indice del fatto che il settore industriale comincia a soffrire il caro bollette. Crollano i contratti a tempo indeterminato di quasi 100mila unità, ma diminuiscono pure i contratti a termine. Unica notizia positiva: tornano a crescere gli autonomi, gli unici a non aver ancora recuperato dalla crisi ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 settembre 2022) Il rimbalzo del mercato del lavoro italiano post pandemia si è interrotto. Crisi energetica e inflazione si fanno sentire sull’occupazione, prospettando ulteriori arretramenti in linea con le previsioni al ribasso del Pil. Dopo il calo di luglio (il primo da undici mesi), anche ad agosto prosegue la perdita di posti di lavoro. In un, secondo gli ultimi dati Istat, si contano 74mila occupati in. Più uomini (-42mila) che donne (-32mila), indice del fatto che il settore industriale comincia a soffrire il caro bollette. Crollano idiunità, ma diminuiscono pure ia termine. Unica notizia positiva: tornano a crescere gli autonomi, gli unici a non aver ancora recuperato dalla crisi ...

