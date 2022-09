Giorgia Meloni, si fa notare il commento di Adriano Celentano (Di venerdì 30 settembre 2022) Giorgia Meloni, dopo la vittoria alle elezioni arriva il commento di Adriano Celentano. In questi giorni il mondo vip si è diviso tra favorevoli e contrari. Tra chi cioè ha attaccato la premier in pectore e chi invece se l’è presa con chi è colpevole, a suo dire, di commenti troppo negativi e utilizzo di frasi fuori luogo. Tra questi Francesco Facchinetti che ha sbottato contro Francesca Michielin che aveva parlato di ‘resistenza’. “Qualcuno addirittura scomoda parole come resistenza quando non sapete un ca… della resistenza” tuona Facchinetti. “Non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un caz.. della resistenza quindi non dico la parola “resistenza”, usate le parole giuste, usate la parola ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022), dopo la vittoria alle elezioni arriva ildi. In questi giorni il mondo vip si è diviso tra favorevoli e contrari. Tra chi cioè ha attaccato la premier in pectore e chi invece se l’è presa con chi è colpevole, a suo dire, di commenti troppo negativi e utilizzo di frasi fuori luogo. Tra questi Francesco Facchinetti che ha sbottato contro Francesca Michielin che aveva parlato di ‘resistenza’. “Qualcuno addirittura scomoda parole come resistenza quando non sapete un ca… della resistenza” tuona Facchinetti. “Non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un caz.. della resistenza quindi non dico la parola “resistenza”, usate le parole giuste, usate la parola ...

