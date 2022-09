Giorgia Meloni? Che tristezza l'invidia delle femministe contro chi ce l'ha fatta (Di venerdì 30 settembre 2022) Che tristezza un paese incapace di festeggiare la sua prima donna premier. Se al posto della Meloni avessero eletto una Serracchiani dal caschetto fugace, l'Italia stapperebbe champagne e masticherebbe fiumi di retorica e orgoglio al pensiero di avere la prima signora presidente del consiglio. Invece è stata scelta la Meloni, donna di destra. E la notizia è risultata talmente indigesta alla sinistra, e ancora più a certe femministe di questo paese ipocrita e stantio, da scivolare nelle ultime righe delle cronache e nei titoli di coda dei giornali. Improvvisamente le articolesse e i salotti sulla condizione femminile, sulla parità di genere, sulle quote rosa e sul famoso tetto di cristallo che ci ha oppresso, schiacciato e umiliato fino a questo momento, sono finite in secondo piano triturate da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Cheun paese incapace di festeggiare la sua prima donna premier. Se al posto dellaavessero eletto una Serracchiani dal caschetto fugace, l'Italia stapperebbe champagne e masticherebbe fiumi di retorica e orgoglio al pensiero di avere la prima signora presidente del consiglio. Invece è stata scelta la, donna di destra. E la notizia è risultata talmente indigesta alla sinistra, e ancora più a certedi questo paese ipocrita e stantio, da scivolare nelle ultime righecronache e nei titoli di coda dei giornali. Improvvisamente le articolesse e i salotti sulla condizione femminile, sulla parità di genere, sulle quote rosa e sul famoso tetto di cristallo che ci ha oppresso, schiacciato e umiliato fino a questo momento, sono finite in secondo piano triturate da una ...

LucianoRomeo9 : RT @janavel7: Il 30 per cento dei voti al partito di Giorgia Meloni è venuto dal M5s. Perché la cosa non mi sorprende? - MariaR7069 : RT @MT_Meli_: La Repubblica, rilanciando un articolo dell’equivalente spagnolo della Gazzetta di Pizzo Calabro, attacca Giorgia Meloni. Com… - Barbara59751146 : RT @repubblica: Il padre di Giorgia Meloni fu condannato per narcotraffico, il racconto della stampa spagnola [di Clemente Pistilli] https:… - lodisa48 : RT @BimbePeppe: @ultimora_pol Dopo che hai infamato Europa per anni cerca di convincerli che si possono fidare… “È finita la pacchia”….si… - Emiliano_jet : RT @MT_Meli_: La Repubblica, rilanciando un articolo dell’equivalente spagnolo della Gazzetta di Pizzo Calabro, attacca Giorgia Meloni. Com… -