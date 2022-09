GdS – Roma, Wijnaldum torna a fine gennaio. E il Psg è pronto a ridiscutere il riscatto | Primapagina (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-27 07:44:17 L’autorevole rosea: “C’è ancora tanta strada da fare”. Avvisa tutti Gini Wijnaldum: non vi aspettate miracoli. Il centrocampista olandese, che si è rotto la tibia in allenamento esattamente un mese fa, sta svolgendo la prima fase di recupero in Olanda in un centro specializzato. La gamba è ancora ingessata, e lo sarà per un altro mese abbondante. A inizio novembre ci sarà una nuova visita, e solo lì si capirà se passare alla seconda fase. Che prevede una lenta riatletizzazione prima del ritorno in gruppo. Che non avverrà prima del ritorno della squadra dalla tournée in Giappone dei primi di dicembre. A quel punto Wijnaldum potrà tornare ad allenarsi col pallone. L’obiettivo è tornare a disposizione entro la fine di gennaio, ma gradualmente. L’olandese, che avrebbe ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-27 07:44:17 L’autorevole rosea: “C’è ancora tanta strada da fare”. Avvisa tutti Gini: non vi aspettate miracoli. Il centrocampista olandese, che si è rotto la tibia in allenamento esattamente un mese fa, sta svolgendo la prima fase di recupero in Olanda in un centro specializzato. La gamba è ancora ingessata, e lo sarà per un altro mese abbondante. A inizio novembre ci sarà una nuova visita, e solo lì si capirà se passare alla seconda fase. Che prevede una lenta riatletizzazione prima del ritorno in gruppo. Che non avverrà prima del ritorno della squadra dalla tournée in Giappone dei primi di dicembre. A quel puntopotràre ad allenarsi col pallone. L’obiettivo ère a disposizione entro ladi, ma gradualmente. L’olandese, che avrebbe ...

