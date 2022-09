F-35 finlandesi a Cameri? Portolano incontra l’omologo di Helsinki (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma e Finlandia ancora più vicine nella bilaterale della Difesa a Cameri. Il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti italiano, il generale Luciano Portolano, ha accolto il suo omologo finlandese, Raimo Jyväsjärvi, al Polo regionale trivalente F-35, Faco/Mro&u (Final assembly and check-out) di Cameri. Della delegazione di Segredifesa erano presenti anche Luca De Martinis, direttore del IV Reparto “Coordinamento programmi”, Bruno Levati, direttore del programma F-35 per l’Italia e Pietro Alighieri, senior advisor del segretario generale. A Cameri si trova infatti una delle sole due linee di produzione dell’F-35 fuori dagli Stati Uniti (l’altra è in Giappone), e l’unica in Europa, ed è inoltre centro di assemblaggio e verifica finale del programma del Joint strike fighter. La Finlandia ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma e Finlandia ancora più vicine nella bilaterale della Difesa a. Il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti italiano, il generale Luciano, ha accolto il suo omologo finlandese, Raimo Jyväsjärvi, al Polo regionale trivalente F-35, Faco/Mro&u (Final assembly and check-out) di. Della delegazione di Segredifesa erano presenti anche Luca De Martinis, direttore del IV Reparto “Coordinamento programmi”, Bruno Levati, direttore del programma F-35 per l’Italia e Pietro Alighieri, senior advisor del segretario generale. Asi trova infatti una delle sole due linee di produzione dell’F-35 fuori dagli Stati Uniti (l’altra è in Giappone), e l’unica in Europa, ed è inoltre centro di assemblaggio e verifica finale del programma del Joint strike fighter. La Finlandia ...

