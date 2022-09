Eduardo De Filippo, il piatto preferito? Glielo cucinava il noto “cavaliere” (Di venerdì 30 settembre 2022) Arte anche nella tradizione culinaria per Eduardo De Filippi. Il suo amore per uno speciale primo piatto servito dal prezioso amico. Come dimenticare uno dei più grandi rappresentanti della realtà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 settembre 2022) Arte anche nella tradizione culinaria perDe Filippi. Il suo amore per uno speciale primoservito dal prezioso amico. Come dimenticare uno dei più grandi rappresentanti della realtà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

PMurroccu : @Rosarossa4ever Certo, ti capisco, per te gli esami non finiscono mai, come la famosa commedia di Eduardo De Filippo - gtorsaGiorgio : @gigi52335676 Il mio film preferito e dove il sequel è considerato da molti migliore del primo . Frasi indimentica… - robertotrifilet : #perdire Quando io morirò, tu portami il caffè, e vedrai che io resuscito come Lazzaro. _Eduardo De Filippo - Dida_ti : RT @velocevolo: Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male Eduardo De Filippo #LaFilosofiaDellaVita a #CasaLettori… - napolicittametr : Metronapoli - Arzano: Teatro Eduardo De Filippo -