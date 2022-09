DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: 5° Bagnaia dietro a Quartararo, Rins in testa alla FP2 (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 Quando mancano 7? al termine del turno ci si prepara per il time-attack. 10.41 Rins si porta in vetta con il crono di 1:31.088 a precedere di 0.050 Zarco e di 0.067 Di Giannantonio. Quartararo è quarto a 0.169 e Bagnaia quinto a 0.238. 10.40 Di Giannantonio dopo aver realizzato il terzo tempo, cade in curva-3, ma senza conseguenze. Rientrato ai box il centauro italiano, mentre terminato il run di Quartararo. 10.38 Di Giannantonio con la Ducati Gresini Racing si porta in terza posizione a 0.067 dalla vetta, mentre Quartararo in quarta posizione (+0.169) scavalca Bagnaia. 10.37 Alex Rins in testa alla FP2 con la Suzuki con il crono di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43 Quando mancano 7? al termine del turno ci si prepara per il time-attack. 10.41si porta in vetta con il crono di 1:31.088 a precedere di 0.050 Zarco e di 0.067 Di Giannantonio.è quarto a 0.169 equinto a 0.238. 10.40 Di Giannantonio dopo aver realizzato il terzo tempo, cade in curva-3, ma senza conseguenze. Rientrato ai box il centauro italiano, mentre terminato il run di. 10.38 Di Giannantonio con la Ducati Gresini Racing si porta in terza posizione a 0.067 dvetta, mentrein quarta posizione (+0.169) scavalca. 10.37 AlexinFP2 con la Suzuki con il crono di ...

