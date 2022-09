Covid, la pandemia riprende la corsa: indice Rt a 1, cresce l’incidenza dei contagi. 5 regioni a rischio – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 30 settembre 2022) cresce l’indice di contagio Rt medio calcolato sui casi sintomatici, arrivato ormai a quota 1,0 quindi al pari del valore soglia che determina il numero medio di persone che un contagiato rischia di infettare. Un valore che non si vedeva dallo scorso luglio. A rivelarlo è il monitoraggio settimanale pubblicato dalla Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’andamento della pandemia da Covid-19. Nell’ultima settimana, l’incidenza settimanale è aumentata passando da 215 casi ogni 100 mila abitanti del 22 settembre ai 325 casi del 29. A rimanere stabile, invece, è il tasso di occupazione della terapia intensiva che resta fermo al 1,4%. cresce, anche se di poco, il dato che riguarda le aree ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022)l’dio Rt medio calcolato sui casi sintomatici, arrivato ormai a quota 1,0 quindi al pari del valore soglia che determina il numero medio di persone che unato rischia di infettare. Un valore che non si vedeva dallo scorso luglio. A rivelarlo è ilsettimanale pubblicato dalla Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’andamento dellada-19. Nell’ultima settimana,settimanale è aumentata passando da 215 casi ogni 100 mila abitanti del 22 settembre ai 325 casi del 29. A rimanere stabile, invece, è il tasso di occupazione della terapia intensiva che resta fermo al 1,4%., anche se di poco, il dato che riguarda le aree ...

