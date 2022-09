Come identificare problemi di sicurezza nel Wi-Fi (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando si parla di reti Wi-Fi domestiche è necessario tenere sempre a mente il fattore sicurezza, per evitare che qualcuno possa sfruttare la rete senza il nostro permesso e possa scaricare file illegali utilizzando il nostro IP sulle reti P2P. Ormai basta davvero poco per ritrovarsi con la rete bucata da qualche crack o da qualche app per Wi-Fi, ma possiamo identificare con facilità i problemi di sicurezza sulle reti Wi-Fi tramite delle comode applicazioni per Windows gratuite. Nella guida che segue vi mostreremo i migliori programmi gratuiti per identificare problemi di sicurezza nel Wi-Fi, in modo da poter analizzare nel dettaglio quali dispositivi sono connessi, qual è il protocollo di sicurezza utilizzato della nostra rete e qual è la cronologia ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando si parla di reti Wi-Fi domestiche è necessario tenere sempre a mente il fattore, per evitare che qualcuno possa sfruttare la rete senza il nostro permesso e possa scaricare file illegali utilizzando il nostro IP sulle reti P2P. Ormai basta davvero poco per ritrovarsi con la rete bucata da qualche crack o da qualche app per Wi-Fi, ma possiamocon facilità idisulle reti Wi-Fi tramite delle comode applicazioni per Windows gratuite. Nella guida che segue vi mostreremo i migliori programmi gratuiti perdinel Wi-Fi, in modo da poter analizzare nel dettaglio quali dispositivi sono connessi, qual è il protocollo diutilizzato della nostra rete e qual è la cronologia ...

