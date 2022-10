GiusvaPulejo : RT @CollettivoFX: Mazzone e quel calcio. - TuttoAscoli : ANSA - Calcio: Mazzone, 'grazie Ascoli' - BernardShakey11 : RT @CollettivoFX: Mazzone e quel calcio. - VitoCDoria : RT @CollettivoFX: Mazzone e quel calcio. - AndresCorder0s : RT @AnsaMarche: Calcio: Mazzone, 'grazie Ascoli'. Da ieri storico allenatore ne è cittadino onorario -

Il Lecce di mister Carlos'impose, in rimonta, sulla Cremonese di mister Mazzia con un ... però era un grande esperto die per questo veniva chiamato "il maestro" ) giocarono con: ...ha voluto in particolare inviare un "sentito ringraziamento al sindaco Marco Fioravanti e a tutta l'amministrazione comunale". La cittadinanza onoraria gli verrà conferita ufficialmente nelle ...Decisivo l'affondo di Milanesio a inizio ripresa: il bomber locale di sinistro fa cadere il muro di Frandina, sublimando una ottima prestazione e mettendo in discesa la partita per i suoi.(ANSA) - ANCONA, 30 SET - "Grazie a tutto il popolo ascolano per l'affetto che mi ha sempre dimostrato. In cuor mio mi sono sempre sentito cittadino di questa meravigliosa città, ...