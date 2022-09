Booth - Amos | picchiato dai meccanici in Moto3 | Mi imposero di non parlarne

biagio4658 : Purtroppo nel paddock del motomondiale c'è più marcio di quello che si pensi. I pochi episodi che vengono a galla s… -

WorldSBK

Ha dell'incredibile, quanto successo a Tom. Nelle scorse ore, infatti, sui social è stato reso noto un video risalente al 2019 in cui il pilota britannico, all'epoca impegnato in Moto3 con il Team CIP, si lamentò della moto una ...Tomci viaggia forte, lì si che può dimostrare la sua velocità". Nonostante il regolamento tecnico - prestazionale sia ancora in elaborazione. " Ci stanno lavorando, la quadra verrà ... WorldSBK A distanza di tre anni, è stato mostrato un video in cui il pilota britannico è stato il protagonista di un bruttissimo episodio con un membro del Team CIP ...Booth-Amos clocked a 1.46.296s to qualify in 24th position for Saturday’s opening event. The race was stopped after an opening lap incident and re-run restarted and ran over 12 ...