fisco24_info : Berlino, freno a prezzo gas nulla a che fare con tetto: Dopo reazione Italia a scudo da 200 mld euro - nucciogatto : RT @TELADOIOLANIUS: La Germania dà una lezione di economia a Draghi e alla Meloni, la Draghina. Con la manovra da 200 miliardi non solo ha… - TELADOIOLANIUS : La Germania dà una lezione di economia a Draghi e alla Meloni, la Draghina. Con la manovra da 200 miliardi non sol… - News24_it : Berlino, freno a prezzo gas nulla a che fare con tetto -

ha annunciato un massiccio programma di aiuti pubblici, alimentato da nuovo debito, per far ... Per evitare di infrangere il famigerato 'al debito' della Germania, il limite costituzionale ..."La Germania - ha detto la portavoce del ministro dell'Economia Habeck - introduce unal prezzo del gas e questo non ha nulla a che fare con il tetto al prezzo del gas". Il governo tedesco "è ..."La Germania introduce un freno al prezzo del gas e questo non ha nulla a che fare con il tetto al prezzo del gas". (ANSA) ...I ministri europei dell'Energia hanno raggiunto un accordo politico sulle misure per mitigare gli alti prezzi dell'elettricità: taglio dei consumi, tetto agli extra-ricavi per ...