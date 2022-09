Basket, Serie A1 2022/2023 1^ giornata: programma, date, orari e tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 1^ giornata della Serie A1 2022/2023 di Basket. La nuova stagione è ai nastri di partenza, e si parte con un programma che vede la maggior parte delle partite domenica 2 ottobre, a parte una, Treviso-Reggio Emilia, anticipo di sabato 1 ottobre. Sono cambiate anche le assegnazioni dei diritti tv, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti. DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023 Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite. programma E orari TV 1^ ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 1^dellaA1di. La nuova stagione è ai nastri di partenza, e si parte con unche vede la maggior parte delle partite domenica 2 ottobre, a parte una, Treviso-Reggio Emilia, anticipo di sabato 1 ottobre. Sono cambiate anche le assegnazioni dei diritti tv, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti. DIRITTI TV STAGIONEDi seguito, ildel weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.TV 1^ ...

sportface2016 : #Basket, al via la Serie A1: programma, date e orari - simmessa : RT @parallelecinico: Un anno fa NBA ci ha chiesto di girare un documentario su Bologna. Avevano in mente una serie dedicata alle città del… - lukeskynozer : RT @parallelecinico: Un anno fa NBA ci ha chiesto di girare un documentario su Bologna. Avevano in mente una serie dedicata alle città del… - PabloRR66 : RT @parallelecinico: Un anno fa NBA ci ha chiesto di girare un documentario su Bologna. Avevano in mente una serie dedicata alle città del… - sabrinasanti2 : RT @parallelecinico: Un anno fa NBA ci ha chiesto di girare un documentario su Bologna. Avevano in mente una serie dedicata alle città del… -