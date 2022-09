Ultime Notizie – Epatite A | focolai in 6 Paesi Ue e in Uk | contagi anche per via sessuale

(Di giovedì 29 settembre 2022)diA sono stati segnalati in 6dell’Unione europea e nel Regno Unito. Al 29 settembre, informa il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i casi identificati sono stati 303, causati da ceppi virali identici o strettamente correlati. I numeri più alti – 161 casi, di cui 139 sono uomini e 22 donne – sono stati registrati in Ungheria che èil primo Paese ad aver segnalato uno. Le altre infezioni segnalate sono distribuite in Austria (7), Germania (8),Bassi (8), Slovenia (35), Svezia (8), e Uk (76). Quanto alle dinamiche delo, l’Ecdc fa notare che “i dati epidemiologici e microbiologici attualmente disponibili suggeriscono che si è verificata la trasmissione da uomo a uomo, e forse ...

Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - Kaugusto12K : RT @LBasemi: ?ULTIME NOTIZIE? - ?????Kiev inserisce nella lista dei ricercati internazionali gli osservatori stranieri che hanno osservato il… - Milanista_Serio : RT @SimoneCristao: Al Talk delle 16 su @RadioRossonera vi raccontiamo tutto ciò che è emerso dopo il primo incontro del dibattito pubblico… -

Il Sole 24 ORE

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Coronavirus ultime notizie 29 settembre 2022 Sabato 1° ottobre andrà in scena Napoli-Torino, per l'8^ giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli-Torino I padroni di casa to ...Apple annuncerà i ricavi del quarto trimestre del 2022 il prossimo 27 Ottobre, dando così qualche informazione sulle vendite di iPhone 14.