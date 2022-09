Svezia, le esplosioni nel Nord Stream causano quattro falle (Di giovedì 29 settembre 2022) La linea del gasdotto Nord Stream sarebbe stato danneggiato gravemente, tanto da provocare diverse perdite sul suo percorso. Queste le notizie che ci giungono dalla Svezia, dove nella propria area marittima sarebbero avvenute le esplosioni incriminanti. La località precisa si troverebbe a pochi km dalla città costiera di Simrishamn, situata nella contea di Scania. Per ora la paternità delle esplosioni starebbe rimbalzando tra Russia ed Usa, le quali si stanno scambiando vicendevolmente le accuse. Intanto la CNN ha contattato due funzionari dell’intelligence europea, i quali hanno notato che “lunedì e martedì navi di supporto della Marina russa erano in prossimità delle falle nei gasdotti Nord Stream. Non è chiaro – scrive l’emittente – se le navi ... Leggi su zon (Di giovedì 29 settembre 2022) La linea del gasdottosarebbe stato danneggiato gravemente, tanto da provocare diverse perdite sul suo percorso. Queste le notizie che ci giungono dalla, dove nella propria area marittima sarebbero avvenute leincriminanti. La località precisa si troverebbe a pochi km dalla città costiera di Simrishamn, situata nella contea di Scania. Per ora la paternità dellestarebbe rimbalzando tra Russia ed Usa, le quali si stanno scambiando vicendevolmente le accuse. Intanto la CNN ha contattato due funzionari dell’intelligence europea, i quali hanno notato che “lunedì e martedì navi di supporto della Marina russa erano in prossimità dellenei gasdotti. Non è chiaro – scrive l’emittente – se le navi ...

