Salerno | evento di inaugurazione del Complesso San Michele

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana – in occasione del trentennale della sua nascita – ha inaugurato oggi pomeriggio i nuovi locali delSan, al termine di un importante intervento di riqualificazione e ristrutturazione. Hanno preso parte all’incontro – che si è svolto dopo il taglio del nastro alla presenza dell’Arcivescovo S.E. Mons. Andrea Bellandi, e la visita ai locali dell’antico convento – il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, il Sindaco di, Vincenzo Napoli, il Consigliere di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli, Diego Di Caterina, il Direttore Generale dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri), Giorgio Righetti, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Abbiamo ...

CSVSalerno : Giovedì 29 settembre 2022 a Salerno, in via Bastioni 14/16, inaugurazione del Complesso di San Michele a cura dell… - Ilmiodiabete : Spiàggiati, il primo evento a Salerno sulla crypto art Al Rosmarino, sulla spiaggia di Paestum, la prima mostra di… - LoStupidoSaggio : L'arte e gli #NFT, dal #metaverso, approdano nel mondo reale! #Spiaggiati, evento di #cryptoart italiano, andrà in… - CSVSalerno : #Riabitareiluoghi Sabato 1° e domenica 2 ottobre 2022 a Salerno, presso la Casa del Volontariato evento dal titolo… - Liquidarteit : Spiàggiati, il primo evento a Salerno sulla crypto art - -

SalernoToday

...Nocciola a Prepezzano di Giffoni Sei Casali () Piatti tradizionali accompagnati da piatti innovativi, aria fresca, atmosfera magica e un occhio all'ambiente vi accompagneranno in questo...Unstraordinario che porta gioia e speranza. Un bimbo è nato prematuro e dall'incredibile peso ...è nato lo scorso 28 settembre 2022 da madre primigravida 31enne della provincia die pesa ... Sport, all'oratorio di Pastorano torna la "Mission Cup" Dopo l'ultima edizione organizzata online per già delle restrizioni anticovid, l'evento multiculturale torna ad occupare uno spazio fisico. Appuntamento il 2 ottobre in piazza della Concordia ...Eventi imperdibili questa settimana a Salerno nell'ambito della sesta edizione di "Racconti del Contemporaneo”: speciale omaggio al cinema di Truffaut.