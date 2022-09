Prof taglia ciocca di capelli a una studentessa di origini iraniane. La preside la mette sotto procedimento. Protesta di docenti e studenti (Di giovedì 29 settembre 2022) Ha tagliato una ciocca di capelli alla sua studentessa di origini iraniane per enfatizzare la riflessione su quanto sta avvenendo nel Paese mediorientale. Per questo un’insegnante di un istituto tecnico del centro di Roma sarà sottoposta a procedimento disciplinare, come deciso dalla dirigente della scuola. L’insegnante, che si è detta pentita del gesto, come stanno facendo molti docenti di medie e superiori, ha deciso di affrontare i fatti di questi giorni in Iran, dove – dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini – si è diffusa la Protesta delle donne che si tolgono il velo e si tagliano (o si bruciano) i capelli. Ma dopo le spiegazioni e le riflessioni su questi fatti di cronaca, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Hato unadialla suadiper enfatizzare la riflessione su quanto sta avvenendo nel Paese mediorientale. Per questo un’insegnante di un istituto tecnico del centro di Roma saràposta adisciplinare, come deciso dalla dirigente della scuola. L’insegnante, che si è detta pentita del gesto, come stanno facendo moltidi medie e superiori, ha deciso di affrontare i fatti di questi giorni in Iran, dove – dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini – si è diffusa ladelle donne che si tolgono il velo e sino (o si bruciano) i. Ma dopo le spiegazioni e le riflessioni su questi fatti di cronaca, la ...

