Perché Giulia Torelli, influencer, non ha tutti i torti attaccando noi anziani (Di giovedì 29 settembre 2022) Ha ragione lei, noi della nostra età guardiamo un mondo che non riconosciamo. Magari se la diceva con meno brutalità sarebbe stato meglio Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Ha ragione lei, noi della nostra età guardiamo un mondo che non riconosciamo. Magari se la diceva con meno brutalità sarebbe stato meglio

repubblica : Giulia Torelli e il suo 'Perché i vecchi votano?', fenomenologia dell'imbruttimento social - Adnkronos : 'Perché i vecchi hanno il diritto di voto?', è polemica contro Giulia Torelli e il suo sfogo dopo la vittoria del c… - HuffPostItalia : Perché Giulia Torelli, influencer, non ha tutti i torti attaccando noi anziani - __kikaaa : RT @marydramaa: Giulia Salemi puoi dire ai ragazzi in casa di non litigare dalle 14.45 alle 16.15 quando fa Uomini e Donne perché noi non r… - disinformate_it : RT @repubblica: Giulia Torelli e il suo 'Perché i vecchi votano?', fenomenologia dell'imbruttimento social -