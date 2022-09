Opere pubbliche e Pnrr: accordo tra comune di Nettuno e Ordine degli Ingegneri (Di giovedì 29 settembre 2022) Nettuno – Il Commissario Strati ha incontrato a Roma il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e provincia, Massimo Cerri. Il Commissario ha chiesto un supporto all’Ordine degli Ingegneri nella realizzazione delle Opere pubbliche e del Pnrr del comune di Nettuno. Il Presidente Cerri ha assicurato la disponibilità dell’Ordine e nei prossimi giorni verrà stipulato un apposito protocollo d’intesa in cui saranno individuate le modalità della collaborazione. “Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per rispettare le tempistiche del piano delle ben 76 Opere pubbliche e Pnrr in corso – dichiara Strati – ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022)– Il Commissario Strati ha incontrato a Roma il Presidente dell’di Roma e provincia, Massimo Cerri. Il Commissario ha chiesto un supporto all’nella realizzazione dellee deldeldi. Il Presidente Cerri ha assicurato la disponibilità dell’e nei prossimi giorni verrà stipulato un apposito protocollo d’intesa in cui saranno individuate le modalità della collaborazione. “Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per rispettare le tempistiche del piano delle ben 76in corso – dichiara Strati – ...

