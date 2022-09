Metro C Roma, imputati prosciolti dal gup di Roma: anche l’ex assessore Guido Impronta (Di giovedì 29 settembre 2022) l’ex assessore alla mobilità di Roma, Guido Improta, è stato prosciolto con la formula “perché il fatto non sussiste” insieme ad altri 9 imputati nell’ambito del procedimento per abuso d’ufficio per i lavori della Metro C. I fatti risalgono al 2014 e secondo l’accusa la procedura d’urgenza per i lavori aveva procurato un “ingiusto vantaggio patrimoniale” a Metro C. Di diverso avviso il gup di Roma, Bruno Azzolini che, nonostante fossero abbondantemente superati i tempi della prescrizione, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dei 10 imputati, tra cui Improta, “perché il fatto non sussiste”. “È un risultato che riabilita il dottor Improta dopo un lungo percorso giudiziario stabilendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)alla mobilità diImprota, è stato prosciolto con la formula “perché il fatto non sussiste” insieme ad altri 9nell’ambito del procedimento per abuso d’ufficio per i lavori dellaC. I fatti risalgono al 2014 e secondo l’accusa la procedura d’urgenza per i lavori aveva procurato un “ingiusto vantaggio patrimoniale” aC. Di diverso avviso il gup di, Bruno Azzolini che, nonostante fossero abbondantemente superati i tempi della prescrizione, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dei 10, tra cui Improta, “perché il fatto non sussiste”. “È un risultato che riabilita il dottor Improta dopo un lungo percorso giudiziario stabilendo ...

