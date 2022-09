LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: gruppetto di 25 uomini in testa (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 15.42 Dietro la coppia azzurra Enric Mas (Movistar), Guillaume Martin (Cofidis) ed Andrea Piccolo (EF Education Easypost). Tratto durissimo, Pozzovivo e Formolo hanno preso 200 metri di vantaggio! 15.41 E i due provano ad avvantaggiarsi: piccola discesa, poi altra salita! 15.40 Siamo ora nel tratto più duro del Lissolo, le pendenze si fanno cattive. Huys praticamente ripreso, chiudono Formolo e Pozzovivo. 15.39 7” di vantaggio per Laurense Huys. 15.37 Attacca il Lissolo, ed il primo a rompere gli indugi è il belga Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert). 15.35 L’ucraino è sempre in mezzo ad ogni tentativo, con Davide Formolo è il più vispo di tutti. E infatti prova a portare via un altro gruppetto, ma senza successo. 15.34 Altra trenata di Mark Padun (EF Education-Easypost); tutti questi scatti hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 15.42 Dietro la coppia azzurra Enric Mas (Movistar), Guillaume Martin (Cofidis) ed Andrea Piccolo (EF Education Easypost). Tratto durissimo, Pozzovivo e Formolo hanno preso 200 metri di vantaggio! 15.41 E i due provano ad avvantaggiarsi: piccola discesa, poi altra salita! 15.40 Siamo ora nel tratto più duro del Lissolo, le pendenze si fanno cattive. Huys praticamente ripreso, chiudono Formolo e Pozzovivo. 15.39 7” di vantaggio per Laurense Huys. 15.37 Attacca il Lissolo, ed il primo a rompere gli indugi è il belga Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert). 15.35 L’ucraino è sempre in mezzo ad ogni tentativo, con Davide Formolo è il più vispo di tutti. E infatti prova a portare via un altro, ma senza successo. 15.34 Altra trenata di Mark Padun (EF Education-Easypost); tutti questi scatti hanno ...

