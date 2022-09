LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: avanti in nove, ci sono Piccolo, Nibali, Pozzovivo e Formolo (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 16.03 Stefano Oldani si è riportato su Goossens, ma il loro ritardo è di 25”. E con loro, anche Simon Yates (BikeExchange-Jayco). 16.01 Formolo sta agendo propriamente da guastatore: non tira in virtù della presenza di Marc Hirschi e Diego Ulissi nel gruppo a 35”. 16.00 Meno di 20 chilometri al traguardo! 15.58 Dietro anche Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) sta provando a rientrare, si è quasi portato su Goossens. 15.57 Qualche discussione nei nove di testa, con qualcuno che ha qualcosa da dire verso Davide Formolo (UAE Team Emirates), che non sta tirando un metro. 15.56 Il gruppo è segnalato a 37”; in mezzo, Kobe Goosens (Intermarché-Wanty-Gobert) a 15”. 15.54 Facciamo chiarezza sugli uomini in testa: Andrea Piccolo, Rigoberto Uran (EF ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 16.03 Stefano Oldani si è riportato su Goossens, ma il loro ritardo è di 25”. E con loro, anche Simon Yates (BikeExchange-Jayco). 16.01sta agendo propriamente da guastatore: non tira in virtù della presenza di Marc Hirschi e Diego Ulissi nel gruppo a 35”. 16.00 Meno di 20 chilometri al traguardo! 15.58 Dietro anche Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) sta provando a rientrare, si è quasi portato su Goossens. 15.57 Qualche discussione neidi testa, con qualcuno che ha qualcosa da dire verso Davide(UAE Team Emirates), che non sta tirando un metro. 15.56 Il gruppo è segnalato a 37”; in mezzo, Kobe Goosens (Intermarché-Wanty-Gobert) a 15”. 15.54 Facciamo chiarezza sugli uomini in testa: Andrea, Rigoberto Uran (EF ...

