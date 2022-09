Inflazione record in Germania: sale al 10%, la più alta dal 1950 (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Inflazione tedesca a settembre ha segnato il 10 %. Il livello più alto mai toccato dal 1950. Lo ha riferito l’istituto di statistica federale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) L’tedesca a settembre ha segnato il 10 %. Il livello più alto mai toccato dal. Lo ha riferito l’istituto di statistica federale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

