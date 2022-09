Gualtieri ora chiede aiuto alla Meloni

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il sindaco capitolino si rivolgeleader di Fdi affinché il nuovo governo sostenga Roma in tutto, dal piano rifiuti al Giubileo, finosua candidatura all'Expo 2030

TuttoSuRoma : Roberto Gualtieri e la sua città dei mille cantieri: «Ora Meloni collabori» - RassegnaZampa : #Roma #Gualtieri e la sua città dei mille cantieri: «Ora #Meloni collabori» - Silverpeer : @franceffe71 Per chi utilizza metro e tram è stato decisivo, perché il MIT a gennaio aveva bloccato tutto per la ma… -

Fratelli d'Italia stavalutando nuovi esposti per altre violazioni simili avvenute nell'ultima ...la conferenza stampa su 'Roma città dei 15 minuti' convocata in Campidoglio dal sindaco......materia regionale ed alla Regione Lazio il campo largo fra Partito Democratico di cuiè espressione ed i pentastellati ancora è vigente. Il complicato gioco del M5s regionale Almeno perIl sindaco capitolino si rivolge alla leader di Fdi affinché il nuovo governo sostenga Roma in tutto, dal piano rifiuti al Giubileo, fino alla sua candidatura all'Expo 2030 ...Rifiuti, emergenza infinita a Roma. Secondo l'ex presidente di Ama, Piergiorgio Benvenuti, nella Capitale la situazione della raccolta ...