Giorgia Meloni è l’influencer-in-chief di tutti noi anche di sua figlia | però

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 settembre 2022) Al video ci ho pensato dopo, quando ieri è arrivata nelle redazioni una letterina con cui l’avvocato diintimava di non braccarne laper fotografarla o riprenderla. Al video in quel momento presente sulla homepage d’un grande quotidiano, in cui un giornalista filmava una seienne che entrava a scuola, perché quella seienne è ladella prossima presidente del consiglio, e in un paese senza star system ci si arrangia come si può.a «Sono, sono una madre, sono cristiana» ho pensato dopo: sì, va bene, era elettoralmente madre e quindi se l’era cercata, come quelle con la minigonna. Ma io tenderei a non prendere troppo sul serio gli slogan. In generale, eh: non lo dico per sminuire la fede religiosa d’una tizia che vive nel peccato. La prima cosa cui ...