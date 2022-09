Coppa degli Assi 2022: un weekend esplosivo (Di giovedì 29 settembre 2022) Parte oggi più forte che mai il secondo esplosivo weekend della 37ª edizione di Coppa degli Assi. L’evento agonistico FEI, organizzato dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e promosso dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli, si svolgerà fino a domenica 2 ottobre al Centro Equestre del Mediterraneo di Ambelia a Militello in Val di Catania (CT). La prima tappa, tenutasi a Tenuta Ambelia dal 23 al 25 settembre, ha visto trionfare tra i cavalieri vincitori Matteo Checchi nel Gran Premio CSI2 e Roberto Previtali e la sua Ballyne de Beauval nella quarta tappa dell’Italian Champions Tour. Stiamo parlando del circuito nazionale di salto ostacoli a squadre promosso da Fieracavalli e dalla Regione Siciliana. Sono proprio i 34.54 sec. senza sfiorare barriere che – oltre al ... Leggi su danielebartocciblog (Di giovedì 29 settembre 2022) Parte oggi più forte che mai il secondodella 37ª edizione di. L’evento agonistico FEI, organizzato dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e promosso dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli, si svolgerà fino a domenica 2 ottobre al Centro Equestre del Mediterraneo di Ambelia a Militello in Val di Catania (CT). La prima tappa, tenutasi a Tenuta Ambelia dal 23 al 25 settembre, ha visto trionfare tra i cavalieri vincitori Matteo Checchi nel Gran Premio CSI2 e Roberto Previtali e la sua Ballyne de Beauval nella quarta tappa dell’Italian Champions Tour. Stiamo parlando del circuito nazionale di salto ostacoli a squadre promosso da Fieracavalli e dalla Regione Siciliana. Sono proprio i 34.54 sec. senza sfiorare barriere che – oltre al ...

LaCnews24 : Coppa Italia dilettanti, domani si torna in campo con le gare degli ottavi di finale - mariobianchi18 : Il #29settembre 2018 moriva #LuigiAgnolin. Tra gli arbitri migliori al mondo degli anni ‘70 e ‘80. Esordì in una ga… - Vdruz : Coppa degli Assi: al via il secondo weekend a Tenuta Ambelia - NuovoSud : Coppa Italia Eccellenza, andata degli ottavi di finale: il Siracusa corsaro a Palazzolo, decide Mascara - CosenzaChannel : Coppa Italia, i risultati dell'andata degli Ottavi di Finale -