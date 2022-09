Btp | un macigno per il 2023 |  ecco perché

ilGiornale.it

C'è la crisi energetica a pesare come unsulle prospettive economiche a breve dell'Europa e,... al di là del giudizio che i mercati avranno del prossimo governo a guida Meloni, la crisi dei......debito su cui la spada di Damocle dei 38 miliardi di euro di speculazione appaiono come un. ... "il calendario del ministero dell'Economia prevede infatti un'asta dimartedì 27 ed un'asta di ... Sale la spesa per gli interessi sui Btp: un macigno per il 2023 Il rendimento dei Btp si sta avvicinando al 5% ossia più di 9 miliardi di euro, lo Spread ieri è salito sopra i 250 punti base ...Lo spread sale in area 235 punti e Piazza Affari viaggia positivamente, Per il momento i mercati non temono la vittoria di Giorgia Meloni.