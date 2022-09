Aspettando Napoli-Torino con qualche vecchia statistica (Di giovedì 29 settembre 2022) Scrivo queste prime righe con una certa emotività Aspettando Napoli-Torino, considerato che ero al San Paolo il 6 maggio 2018, quando i partenopei ospitavano i granata nella domenica del centesimo gol di Marek Hamsik in Serie A: era la prima volta per me a Fuorigrotta per una partita del 'Ciuccio' (vi ero stato per la Nazionale). -Come nell'annata del primo scudetto, anche in questa stagione Inter-Roma e Napoli-Torino andranno in scena nella stessa giornata: il 5 ottobre 1986 al club sabaudo Ciro Ferrara realizzava la prima rete in Serie A e con la squadra della sua città. -Nella storia partenopea, Napoli-Torino significa l'esordio nel massimo campionato di Antonio Carannante (21 marzo 1982) e l'ultima partita di Domenico Penzo ( 2 marzo '86). -Il 21 maggio 1989 il ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Scrivo queste prime righe con una certa emotività, considerato che ero al San Paolo il 6 maggio 2018, quando i partenopei ospitavano i granata nella domenica del centesimo gol di Marek Hamsik in Serie A: era la prima volta per me a Fuorigrotta per una partita del 'Ciuccio' (vi ero stato per la Nazionale). -Come nell'annata del primo scudetto, anche in questa stagione Inter-Roma eandranno in scena nella stessa giornata: il 5 ottobre 1986 al club sabaudo Ciro Ferrara realizzava la prima rete in Serie A e con la squadra della sua città. -Nella storia partenopea,significa l'esordio nel massimo campionato di Antonio Carannante (21 marzo 1982) e l'ultima partita di Domenico Penzo ( 2 marzo '86). -Il 21 maggio 1989 il ...

19max85 : @tuttosport nella prima pagina di domani denuncia la mancanza delle immagini di Juventus-Salernitana da parte di… - unagiaslifes2 : @whatseemslike hahahaha, ci sono di passaggio sto aspettando il treno per Napoli - Luxgraph : Lukaku modello, aspettando che rifaccia gol con l'Inter - annamaria_ff : @HSkelsen Esatto, sto aspettando questo evento. Tu non sai come è stata dura fare campagna elettorale quì a Napoli,… - Maria_Grazia_24 : @majewsky2000 Allora a mio fratello deve arrivare una cosa del Napoli che voglio prendere anche io. Stiamo aspettan… -