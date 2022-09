Trans_Army_ : RT @NiccoloZancan: Dei migranti che muoiono di sete. Degli italiani che muoiono di incuria. Dei tanti che stanno chiedendo l’anticipo sul T… - gnagno60_celi : RT @NiccoloZancan: Dei migranti che muoiono di sete. Degli italiani che muoiono di incuria. Dei tanti che stanno chiedendo l’anticipo sul T… - EvaMouz : RT @NiccoloZancan: Dei migranti che muoiono di sete. Degli italiani che muoiono di incuria. Dei tanti che stanno chiedendo l’anticipo sul T… - ClaudioCrucia61 : RT @NiccoloZancan: Dei migranti che muoiono di sete. Degli italiani che muoiono di incuria. Dei tanti che stanno chiedendo l’anticipo sul T… - Giusepp17413380 : RT @NiccoloZancan: Dei migranti che muoiono di sete. Degli italiani che muoiono di incuria. Dei tanti che stanno chiedendo l’anticipo sul T… -

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga dell'accordo quadro per il finanziamento dell'sul/TFS a favore dei dipendenti pubblici , intesa scaduta il 30 giugno 2022 e rinnovata con un decreto ad hoc siglato lo scorso luglio. Valido altri 24 mesi , l'accordo con ABI agevola l'...... che a differenza dei primi percepiscono il(Trattamento di fine rapporto) subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Vediamo insieme come si richiede l'del TFS e a chi ci si deve ... Anticipo TFR e TFS dipendenti pubblici: prestito agevolato fino al 2024 In GU il decreto di proroga per l’anticipazione del TFR e TFS ai dipendenti pubblici tramite prestito bancario: fino a 45mila euro con tasso dello 0,4%.Come deve comportarsi l'azienda se non è in grado di liquidare il Tfr maturato presso il Fondo tesoreria Inps Esiste un'apposita domanda da inviare all'Istituto Ecco la guida completa.